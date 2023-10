Der kosovarisch-serbische Spitzenpolitiker und Geschäftsmann Radoicic hatte sich zu dem Angriff auf die Polizisten-Patrouille bekannt. (AFP / ANDREJ ISAKOVIC)

Zuvor habe es Durchsuchungen gegeben. Die kosovarische Regierung fordert Radoicic' Auslieferung, nachdem sich dieser zu dem Überfall am 24. September bekannt hatte. Dort war ein serbischer Kommandotrupp in Nordkosovo eingedrungen und hatte sich Kämpfe mit der Polizei geliefert. Vier Menschen kamen ums Leben. Die kosovarische Außenministerin Gervalla-Schwarz hatte am Montag im Deutschlandfunk die Vorwürfe bekräftigt, dass die Regierung in Belgrad hinter dem Angriff stehe.

USA begrüßen angekündigte Truppenreduzierung Serbiens

Der Vorfall löste neue Spannungen zwischen Kosovo und Serbien aus. International wurde eine Zunahme der Gewalt befürchtet. Belgrad kündigte inzwischen an, die Truppen an der Grenze zum Kosovo wieder zu reduzieren. Die USA begrüßten den Schritt. Ein Sprecher des Außenministeriums in Washington sagte jedoch, man warte noch auf eine Bestätigung. Er forderte beide Seiten auf, zum Dialog zurückzukehren.

