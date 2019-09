Nach dem Angriff auf saudi-arabische Ölanlagen fordert der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Hardt, ein Ende des Rüstungsexportstopps in das Land.

Der CDU-Politiker sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, es zeige sich, dass der Selbstschutz Saudi-Arabiens und der Vereinigten Arabischen Emirate auch in unserem eigenen Stabilitätsinteresse liege.



Der Ölpreis war nach den Angriffen so stark in die Höhe geschnellt wie seit dem Golfkrieg Anfang der 1990er Jahre nicht mehr.



Die USA machen den Iran verantwortlich. Teheran weist das zurück. Bekannt zu dem Angriff haben sich die Huthi im Jemen, die vom Iran unterstützt werden.