Moskau meldet 63 tote Soldaten nach einem Himars-Raketenangriff. (Tony Overman/The Olympian/AP/dpa)

Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, in der Stadt Makiivka seien gestern 63 Soldaten getötet worden. Mehrere Raketen des US-amerikanischen Typs HIMARS hätten eine Unterkunft getroffen. In der ungeschützten und offenbar nicht getarnten Unterkunft war auch ein Munitionsdepot untergebracht. Der Vorfall führte zu diversen kritischen Äußerungen in einschlägigen russischen Militärblogs, wie die Nachrichtenagentur Reuters meldet. Auch aus der Politik wurden Forderungen nach einer internen Untersuchung laut.

Die Angaben zum Kriegsgeschehen können nicht unabhängig überprüft werden.

Diese Nachricht wurde am 03.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.