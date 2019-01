Nach Angriff in Amberg

Knapp zwei Wochen nach den Übergriffen jugendlicher Asylbewerber auf Passanten im bayerischen Amberg wird die Abschiebung eines Tatverdächtigen vorbereitet.

Das teilte die zuständige Behörde in Regensburg mit. Der 18-jährige Afghane sei ausreisepflichtig und dürfe aus dem Land gebracht werden. Sein Asylantrag war zuvor vom Bundesamt für Migration abgelehnt worden.



Bei den anderen drei Beschuldigten ist eine Abschiebung nach Angaben des Landesinnenministeriums derzeit nicht möglich. Die Tatverdächtigen sitzen in Untersuchungshaft. Sie hatten Ende Dezember in Amberg offenbar wahllos zwölf Passanten angegriffen. Gegen sie wird wegen schwerer Körperverletzung ermittelt.