Nach Angriff in Bagdad

Nach einem Raketenangriff auf die US-Botschaft im Irak hat Präsident Trump den Iran beschuldigt und mit Vergeltung gedroht.

Anders als das eigene Militär und Außenminister Pompeo machte Trump den Iran direkt für den Angriff verantwortlich. Pompeo hatte vom Iran unterstützte Milizen als Urheber benannt. Nach Informationen des Senders CNN ist zunächst kein Gegenangriff geplant, stattdessen soll der diplomatische Druck auf den Iran erhöht werden.



Am Sonntag war ein Mensch verletzt worden, als drei Raketen nahe der US-Botschaft in Bagdad einschlugen. Zwei weitere trafen Wohngebiete. Ein Einschlag in die Botschaft selbst wurde nach amerikanischen Angaben durch ein Raketenabwehrsystem verhindert.

Diese Nachricht wurde am 24.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.