Nach Angriff in Dresden

Nach der tödlichen Messerattacke von Dresden fordert Bundesinnenminister Seehofer, den Abschiebestopp für Syrien zu überprüfen.

Seiner Meinung nach sollten Rückführungen in mittlerweile befriedete Gebiete ermöglicht werden, sagte der CSU-Politiker und fügte hinzu, bisher sei die Einschätzung des SPD-geführten Auswärtigen Amts eine andere gewesen. Zuvor hatte Sachsens Landesinnenminister Wöller gefordert, schwere Straftäter und Gefährder vom Abschiebestopp nach Syrien auszunehmen. Zur Begründung erklärte der CDU-Politiker, die Sicherheit der Bevölkerung hierzulande gehe eindeutig vor. Am 4. Oktober hatte ein Mann in Dresden zwei Touristen mit einem Messer angegriffen. Ein Mann aus Krefeld starb, ein weiterer aus Köln überlebte schwer verletzt. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen mutmaßlich islamistischen Syrer, der von den Behörden als Gefährder eingestuft wurde.

Diese Nachricht wurde am 22.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.