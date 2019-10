Nach Angriff in Halle (Saale)

In Mönchengladbach hat die Polizei im Zusammenhang mit dem Angriff in Halle an der Saale die Wohnung zweier Männer durchsucht.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, nach dem mutmaßlich antisemitischen und rechtsterroristischen Angriff das sogenannte "Manifest" des Täters im Internet verbreitet zu haben. Es bestehe der Verdacht, dass die beiden 26- und 28-jährigen Männer Dokumente mit volksverhetzendem Inhalt kurz nach dem Attentat von Halle veröffentlichten, so ein Justizsprecher.



Nach Recherchen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung haben die Ermittler auch Hinweise darauf, dass ein Verdächtiger in Mönchengladbach mit dem Attentäter in Verbindung gestanden haben und über die geplante Tat informiert gewesen sein soll. Dies bestätigte die Staatsanwaltschaft mit Hinweis auf laufende Ermittlungen jedoch nicht.