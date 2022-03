Archivbild. Rauch über den Dächern der jemenitischen Hauptstadt Sanaa nach einem Luftangriff der saudi-arabisch geführten Koalition. (DPA / EPA / YAHYA ARHAB|)

Als Vergeltung habe das saudisch geführte Militärbündnis Luftangriffe in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa geflogen, meldete die staatliche Nachrichtenagentur SPA. UNO-Generalsekretär Guterres rief die Konfliktparteien zur Zurückhaltung auf. Er verwies zudem auf Angriffe in Hudaida. Der Hafen der jemenitischen Stadt am Roten Meer sei wichtig für die Lieferung von Hilfsgütern.

Die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen hatten am Freitag Raketen auf Saudi-Arabien abgefeuert. Dadurch kam es zum Brand in einer Ölanlage nahe einer Formel-1-Rennstrecke in Dschidda, wo am Abend der Große Preis von Saudi-Arabien ausgetragen wird. Die Rebellen hatte zuletzt eine dreitägige Feuerpause angeboten.

Diese Nachricht wurde am 28.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.