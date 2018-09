Die iranische Regierung hat nach dem Angriff auf eine Militärparade diplomatische Vertreter Europas einbestellt.

Die amtliche Nachrichtenagentur Irna berichtet, die Botschafter aus Dänemark, den Niederlanden und ein Vertreter Großbritanniens hätten vorsprechen müssen. Die iranische Regierung habe dagegen protestiert, dass die jeweiligen Länder einige Mitglieder der Terrorgruppe beherbergten, die für den Angriff verantwortlich seien.



Bei dem Anschlag in der iranischen Stadt Ahwas wurden mindestens 29 Menschen getötet und über 50 verletzt. Zunächst blieb unklar, wer die Drahtzieher waren. In einer ersten Reaktion hatte sich der IS zu dem Angriff bekannt. Später erklärte die sogenannte Arabische Kampfbewegung für die Befreiung von Ahwas, sie sei für das Attentat verantwortlich. Dabei handelt es sich um eine sunnitische Organisation, die die mehrheitlich arabisch geprägte Region vom schiitischen Iran abspalten will. Auch iranische Regierungsbeamte hatten den Verdacht geäußert, hinter dem Anschlag könnten Separatisten stecken.