Nach dem Angriff auf einen jüdischen Studenten vor einer Hamburger Synagoge hat die Polizei Vorwürfe zurückgewiesen, sie habe nicht für ausreichenden Schutz gesorgt.

Eine Sprecherin sagte dem NDR-Hörfunk, solche Angriffe seien nicht immer zu verhindern - auch dann nicht, wenn Beamte direkt daneben gestanden hätten. Sie betonte jedoch, dass Polizisten unmittelbar vor der Tat auf den Attentäter aufmerksam geworden seien und sich ihm genähert hätten. In dem Moment habe er den jüdischen Studenten aber schon attackiert und mit einem Klappspaten schwer verletzt. Der Jüdische Weltkongress hatte kritisiert, die Hamburger Polizei sei nicht mit genügend Kräften vor Ort gewesen, um die Tat zu verhindern.



Der 26-jährige Student war vor der Synagoge in Eimsbüttel mit einem Klappspaten schwer verletzt worden. Gegen den Angreifer wird wegen versuchten Mordes mit einem antisemitischen Hintergrund sowie gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Der 29-jährige befindet sich inzwischen in einer psychiatrischen Einrichtung. Während der Tat trug er Militärkleidung. Außerdem befand sich nach Behördenangaben ein handgemalter Zeitel mit Hakenkreuz in seiner Hosentasche.

Bei der Bundeswehr ausgebildet

Dem "Spiegel" zufolge wurde er bei der Bundeswehr ausgebildet. Der Mann absolvierte nach einem freiwilligen Wehrdienst eine dreimonatige Grundausbildung an der Waffe, berichtete das Magazin. Später wurde er als Sanitäter eingesetzt.



Hamburg kündigte gestern an, einen Antisemitismus-Beauftragten einsetzen. Der Erster Bürgermeister Tschentscher teilte mit, der Senate werde diesen gemeinsam mit den jüdischen Gemeinden auswählen. Der oder die Beauftragte solle die Aktivitäten der Hamburger Behörden zur Bekämpfung von Antisemitismus und zum Schutz jüdischen Lebens koordinieren und unterstützen.

Diese Nachricht wurde am 06.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.