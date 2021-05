In Israel hat Ministerpräsident Netanjahu nach massiven Raketenangriffen auf den Großraum Jerusalem Vergeltung angekündigt. Die Terrororganisationen im Gazastreifen hätten eine rote Linie überschritten, sagte er bei einer Ansprache. Israel werde mit Härte reagieren.

Medienberichten zufolge genehmigte das Sicherheitskabinett Angriffe auf Ziele im Gazastreifen. Wie es weiter heißt, bombardierte die Luftwaffe am Abend Ziele in dem Gebiet der Palästinenser. Mehrere Menschen seien getötet worden, nach Angaben der Hamas auch ein Führungsmitglied. Die USA und Großbritannien verurteilten die Angriffe militanter Palästinenser auf Israel und forderten ein Ende der Gewalt. Auch heute kam es auf dem Tempelberg in Jerusalem wieder zu schweren Auseinandersetzungen. Vor der Al-Aksa-Moschee setzten Polizisten Blendgranaten, Tränengas und Gummigeschosse gegen Steine werfende Palästinenser ein. Es gab viele Verletze. Auf dem historischen Gelände brach ein größeres Feuer aus. Berichte über etwaige Schäden liegen noch nicht vor. Auslöser der Proteste, die seit vergangener Woche andauern, waren drohende Zwangsräumungen palästinensischer Wohnungen in Ost-Jerusalem.

Diese Nachricht wurde am 10.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.