Die Anti-Korruptionseinheit der französischen Polizei wird kein Verfahren gegen den früheren UEFA-Präsidenten Platini eröffnen.

Platini habe die Räumlichkeiten in Nanterre nach einer mehrstündigen Anhörung in der Nacht verlassen, hieß es. Der 63-Jährige erklärte, die Ermittler hätten ihn unter anderem zu den WM-Vergaben an Russland 2018 und Katar 2022 befragt. Außerdem sei es generell um den Weltfußballverband FIFA gegangen. Er habe alle Fragen nach besten Gewissen beantwortet.



Im Zusammenhang mit der WM in Katar wird seit Jahren wegen Korruption ermittelt. Platini ist seit 2015 für alle Ämter im Fußball gesperrt. Grund war eine dubiose Zahlung von Ex-FIFA-Präsident Blatter in Höhe von zwei Millionen Schweizer Franken.