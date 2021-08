Im Rahmen der Amtshilfe für den US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz hat sich der Landkreis Kaiserslautern auf die Ankunft zahlreicher Verletzter aus Kabul vorbereitet.

Es könne sich um etwa 30 bis 40 Personen handeln, sagte Landrat Leßmeister. Einzelheiten zu den Verletzten gebe es bislang nicht. Die Rettungsdienste und umliegenden Kliniken seien in Abstimmung mit dem rheinland-pfälzischen Innenministerium alarmiert.



50 Verletzte wurden nach Berichten der Osloer Zeitung "Verdens Gang" in dem von Norwegen betriebenen Krankenhaus auf dem militärischen Teil des Kabuler Flughafens aufgenommen.



In Kabul sind durch die gestrigen Anschläge nach jüngsten Angaben mindestens 85 Menschen getötet worden. Unter den Opfern sind 13 US-Soldaten. Mindestens 150 Menschen wurden verletzt. Die Terror-Organisation IS reklamiert die Taten für sich.

