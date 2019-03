In Neuseeland soll nach dem Anschlag auf zwei Moscheen in der Stadt Christchurch das Waffenrecht verschärft werden. Das hat Premierministerin Ardern angekündigt. Nach ihren Angaben wurden bei dem mutmaßlichen Haupttäter fünf Schusswaffen gefunden, darunter zwei halbautomatische.

Der 28-jährige Australier habe diese legal erwerben können.



Der bulgarische Geheimdienst prüft unterdessen mögliche Verbindungen des Attentäters zu anderen Verdächtigen auf dem Balkan. Hintergrund sind Reisen, die er in den vergangenen Jahren in zahlreiche Länder der Region unternommen hat. Außerdem sollen sich auf den Waffen, die er bei den Taten in Christchurch bei sich trug, Bezeichnungen befinden, die sich auf historische Schlachten in Balkanländern beziehen.



Der Mann wollte offenbar seine Angriffe noch fortsetzen, als er festgenommen wurde. Heute wurde er dem Haftrichter vorgeführt. Bei den Angriffen auf die beiden Moscheen hatte er 49 Menschen getötet und mehr als 40 verletzt. Insgesamt gab es drei Festnahmen.



