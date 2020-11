Der Anschlag auf den iranischen Atomwissenschaftler Fachrisadeh hat die Spannungen zwischen dem Iran und Israel verschärft.

Nach Medienberichten hat Israel inzwischen den Schutz seiner Botschaften weltweit erhöht. Auch jüdische Gemeinden hätten ihre Vorsichtsmaßnahmen erhöht, meldet das israelische Fernsehen. Wie die "New York Times" unter Berufung auf Geheimdienstmitarbeiter berichtet, steht Israel hinter der Tötung des iranischen Wissenschaftlers. Der Iran macht ebenfalls Israel verantwortlich. Der Oberste Führer des Landes, Chamenei, verlangte eine entschlossene Bestrafung der Verantwortlichen. Auch Präsident Rohani schwor Vergeltung für den Tod des Wissenschaftlers und erklärte, der Iran werde zu gegebener Zeit reagieren. Das Nuklearprogramm werde sich durch die Tat nicht verzögern. Die Regierung in Jerusalem will den Fall bisher nicht kommentieren.



UNO-Generalsekretär Guterres mahnte beide Seiten zur Zurückhaltung. Es müsse alles vermieden werden, was zu einer Eskalation in der Region führen könnte.

