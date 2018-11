Nach einem Anschlag auf koptische Christen in Ägypten haben Sicherheitskräfte 19 mutmaßlich beteiligte Dschihadisten getötet.

Das Innenministerium in Kairo teilte mit, die Kämpfer seien nach einer Verfolgungsjagd in der Wüste der Provinz Minja aufgespürt worden. Es sei daraufhin zu einem Schusswechsel mit den Dschihadisten gekommen.



Beim Anschlag auf einen Pilgerbus koptischer Christen waren gestern sieben Menschen getötet und sieben weitere verletzt worden. Ein Ableger der Terrormiliz IS bekannte sich zu der Tat.