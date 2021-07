Eine Woche nach dem Anschlag auf deutsche Soldaten in Mali hat Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer das Feldlager der UNO-Mission in Gao besucht.

Eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums teilte mit, die Ministerin habe vor Ort mit Soldatinnen und Soldaten sprechen und sich ein Lagebild machen wollen. Öffentliche Äußerungen waren nicht geplant. Kramp-Karrenbauer kehrt heute nach Deutschland zurück.



Zuvor hatte sie die Verletzten im Bundeswehrkrankenhaus in Koblenz besucht. In Mali waren am Freitag vor einer Woche zwölf deutsche Soldaten und ein belgischer Blauhelm-Soldat bei einem Selbstmordanschlag verletzt worden.

