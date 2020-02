Nach dem Anschlag in Hanau haben erneut zahlreiche Menschen in der hessischen Stadt gegen Rassismus und Rechtsextremismus demonstriert.

Laut jüngsten Angaben der Polizei beteiligten sich bis zu 10.000 Menschen an einer Kundgebung und einem Trauerzug. Bereits gestern hatte es eine ähnlich große Demonstration gegeben. Die Stadt plant zudem eine Trauerfeier in Zusammenarbeit mit Angehörigen und verschiedenen Religionsgemeinschaften.



Derweil stellte das Bundeskriminalamt ein Hinweisportal online. Zeugen werden gebeten, dort Videos und Fotos hochzuladen. Mit dem Material solle das Tatgeschehen möglichst lückenlos aufgeklärt werden, heißt es. Auf der Internetseite der Behörde wurde auch eine Telefonnummer für Zeugen veröffentlicht.



In der Nacht zum Donnerstag hatte der mutmaßliche Täter in Hanau neun Menschen erschossen. Anschließend wurden er und seine Mutter tot aufgefunden. Die Ermittler gehen von einer "zutiefst rassistischen" Gesinnung des Mannes aus.