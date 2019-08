Nach Anschlag in Afghanistan

Die afghanische Regierung will die Verantwortlichen für den schweren Anschlag auf eine Hochzeitsgesellschaft mit allen Mitteln verfolgen.

Präsident Ghani sagte zum 100. Unabhängigkeitstag seines Landes in Kabul, alle Verstecke der Terrormiliz IS sollten ausgehoben werden. Bei dem Anschlag am Wochenende waren mindestens 63 Menschen getötet und mehr als 180 verletzt worden. Den Anschlag hatte ein Ableger der IS-Miliz für sich reklamiert.