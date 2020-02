Fünf Tage nach dem rassistischen Anschlag in Hanau hat der Abschied von den Todesopfern begonnen.

Auf einem Friedhof in Offenbach wurde eine 43 Jahre alte Frau beerdigt. Hanaus Oberbürgermeister Kaminsky nahm an der Beisetzung teil. In Hanau wurde auf dem Hauptfriedhof zudem ein junger Mann beerdigt. Zwei weitere Opfer sollen in die Türkei überführt werden. Auf dem Hanauer Marktplatz beteten rund 1.500 Menschen gemeinsam für die Todesopfer. Eine zentrale Trauerfeier soll erst im März stattfinden, wenn alle Opfer beigesetzt sind. In der hessischen Stadt hatte ein Mann neun Menschen und anschließend seine Mutter sowie sich selbst erschossen.