Der Vorsitzende des Zentralrates der Muslime, Mazyek, fordert einen besseren Schutz für Moscheen in Deutschland.

Er sagte der Heilbronner Stimme, die Zahl der Angriffe nehme zu. Besserer Schutz wirke abschreckend auf Täter, die immer dreister und heftiger vorgingen. Auch müsse der Staat sichtbar machen, dass ihm die Sicherheit seiner muslimischen Bürger nicht egal sei. In der muslimischen Gemeinde leide inzwischen das Vertrauen in die Arbeit der Sicherheitsbehörden.



In Neuseeland waren bei Anschlägen auf zwei Moscheen am Freitag 50 Menschen durch Schüsse getötet und mindestens 50 weitere verletzt worden. Ein rechtsextremer Australier wurde wegen Mordes angeklagt.