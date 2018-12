Nach Anschlag in Straßburg

Nach dem Anschlag in Straßburg hat die französische Regierung die "Gelbwesten"-Bewegung aufgerufen, von Protesten abzusehen.

Es wäre vorzuziehen, wenn an diesem Wochenende jeder seinen Geschäften vor Ende des Jahres nachgehen könne, anstatt mit Demonstrationen die Sicherheitskräfte erneut zu fordern, erklärte ein Sprecher in Paris. - Derweil geht die Fahndung nach dem mutmaßlichen Attentäter von Straßburg weiter. Der Mann wird verdächtigt, vor zwei Tagen in der Innenstadt Menschen mit einer Handfeuerwaffe und einem Messer attackiert zu haben. Zwei Personen wurden getötet, ein Opfer gilt als hirntot. Es gab zwölf Verletzte.