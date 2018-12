Knapp eine Woche nach dem Terroranschlag in Straßburg soll ein Verdächtiger aus dem Umfeld des mutmaßlichen Attentäters in Untersuchungshaft kommen.

Das forderte die ermittelnde Antiterror-Staatsanwaltschaft. Der Verdächtige soll demnach einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Ihm werfe man Mord und Mordversuch in Verbindung mit einem terroristischen Vorhaben vor. Er soll zudem eine Rolle bei der Beschaffung des Revolvers für den mutmaßlichen Attentäter gespielt haben.



Bei dem Anschlag am vergangenen Dienstag schoss der Angreifer in der Innenstadt von Straßburg auf Passanten und griff sie mit einem Messer an. Fünf Menschen wurden getötet. Der Angreifer starb zwei Tage später bei einem Schusswechsel mit der Polizei.