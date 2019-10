Nach dem Terroranschlag in Halle hat das sachsen-anhaltische Innenministerium Trauerbeflaggung angeordnet.

Bis einschließlich Montag wehen die Fahnen vor allen Dienstgebäuden des Landes auf halbmast. Auch heute gibt es zudem zahlreiche Veranstaltungen zum Gedenken an die Opfer des Anschlags.



Nach Angaben der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe gestand der mutmaßliche Attentäter von Halle die Tat. Der 27-Jährige habe ein rechtsextremistisches und antisemitisches Motiv angegeben. Der Mann hatte am Mittwoch zunächst versucht, die Synagoge zu stürmen, und dann zwei Menschen in der Nähe erschossen.