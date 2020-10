Nach der tödlichen Messerattacke in Nizza hat Tunesien den französischen Ermittlern Hilfe bei der Aufklärung angeboten. Falls dies gewünscht sei, stehe man zur Verfügung, teilte die Staatsanwaltschaft in Tunis mit. So prüfe man bereits, ob es Komplizen in Tunesien gebe.

Man habe eigene Ermittlungen aufgenommen, da ein Gesetz die Strafverfolgung jedes Tunesiers vorschreibe, der an einer terroristischen Handlung innerhalb oder außerhalb des Landes beteiligt gewesen sei, hieß es weiter. Bei der Messerattacke in einer Kirche in Nizza waren gestern mindestens drei Menschen getötet und weitere verletzt worden. Der Tatverdächtige war nach Erkenntnissen der Pariser Anti-Terror-Staatsanwaltschaft im September von Tunesien aus zunächst auf der italienischen Insel Lampedusa eingetroffen und im Oktober nach Paris weiter gereist. Die Angaben habe man einem Dokument des italienischen Roten Kreuzes entnommen, das der festgenommene 21-Jährige bei sich getragen habe. Laut Nizzas Bürgermeister Estrosi rief der Angreifer mehrfach "Allahu Akbar" (Gott ist groß), bevor ihn die Polizei mit Schüssen verletzte und festnahm.

Solidaritätbekundungen von EU und UNO

Die EU-Staats- und Regierungschefs zeigten sich schockiert über den Anschlag in Nizza mit drei Toten verurteilten die Tat. Dieser sei auch ein Angriff auf die Werte der Europäischen Union gewesen, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung. Man stehe fest an der Seite Frankreichs im Kampf gegen Terrorismus und Extremismus. Zugleich riefen die EU-Vertreter Staats- und Regierungschefs weltweit auf, sich für Dialog und Verständigung zwischen den Gemeinschaften und Religionen einzusetzen anstatt zu spalten. Bundespräsident Steinmeier erklärte, die Grausamkeit der Taten sei schockierend. Der Zentralrat der Juden in Deutschland schrieb auf Twitter, man sei entsetzt. UNO-Generalsekretär Guterres erklärte, die Vereinten Nationen stünden solidarisch an der Seite Frankreichs. Ähnlich äußerte sich US-Präsident Trump. Auch der Iran, die Türkei und Saudi-Arabien verurteilten die Tat.

Höchste Terrorwarnstufe

Der französische Präsident Macron rief die höchste Terror-Warnstufe aus. Die jüngsten Taten seien ein Angriff auf Frankreich, sagte Macron, der am Nachmittag mit mehreren Ministern nach Nizza gereist war. Er kündigte den Einsatz von 7.000 Anti-Terror-Kräften der Armee an. Sie sollen unter anderem Gebäude wie Schulen und Kirchen schützen. Unser Frankreich-Korrespondent Jürgen König berichtet (Audio-Link), man gehe zwar derzeit von einem Einzeltäter aus. Zugleich rief König den tödlichen Anschlag auf den Lehrer Samuel Paty und die Rede von Präsident Macron auf der Gedenkfeier für Paty in Erinnerung.



Macron hatte dabei die Bedeutung von Meinungsfreiheit hervorgehoben und betont, man werde auch auf Karikaturen nicht verzichten. Damit sind die umstrittenen Mohammed-Karikaturen gemeint, die kurz zuvor erneut von der Satirezeitschrift "Charlie Hebdo" veröffentlicht worden waren. König betonte, der Gedanke liege nahe, dass der Täter in Nizza in Reaktion auf Macrons Rede gehandelt habe, "vielleicht unterstützt oder gesteuert auch durch andere".

Ex-Regierungschef von Malaysia spricht Muslimen das Recht zu, Frankreich zu "bestrafen"

In islamisch geprägten Ländern hatte es in den vergangenen Tagen zunehmende Proteste gegen die französische Regierung gegeben, teils begleitet von Boykottaufrufen. Zuletzt sprach der ehemalige Regierungschef von Malaysia, Mohammed Mahathir, Muslimen in aller Welt das Recht zu, Frankreich zu bestrafen.

Diese Nachricht wurde am 30.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.