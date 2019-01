Die EU hat wegen der angeblich geplanten Terroranschläge auf Exil-Iraner in Frankreich und Dänemark neue Sanktionen gegen Teheran verhängt.

Wie die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf Diplomatenkeise meldet, richten sich die Strafmaßnahmen gegen zwei Personen und eine Organisation, die hinter den Anschlagsplänen stecken sollen. Der dänische Ministerpräsident erklärte auf Twitter, die neuen Sanktionen seien sehr ermutigend, die EU stehe zusammen.



Im Juli waren in Belgien zwei Verdächtige wegen eines angeblich geplanten Terroranschlags auf eine Versammlung von 25.000 Exil-Iranern in Frankreich festgenommen worden. Ende September war nach Angaben des dänischen Inlandsgeheimdienstes PET zudem ein Anschlag auf eine Gruppe in Dänemark lebender Iraner vereitelt worden. In beiden Fällen machten europäische Ermittler einen iranischen Geheimdienst verantwortlich. Teheran weist die Vorwürfe zurück.