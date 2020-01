In New York haben Tausende Menschen mit einem Marsch über die Brooklyn Bridge ihre Solidarität mit der jüdischen Gemeinschaft der Stadt ausgedrückt.

Unter dem Motto "No hate, no fear" ("Kein Hass, keine Angst") zogen sie durch die Stadt. Aufgerufen dazu hatten verschiedene jüdische Organisationen, darunter die "Anti-Defamation League". New Yorks Senator Schumer sagte auf der Kundgebung, er sei dankbar, dass Menschen aller Glaubensrichtungen gekommen seien. New Yorker und Amerikaner würden keinen Hass und Fanatismus dulden, betonte er.



Der Demonstration gingen in den vergangenen Wochen mehrere antisemitische Vorfälle voraus. Unter anderem gab es einen Messerangriff im Haus eines Rabbiners mit fünf Verletzten am jüdischen Lichterfest Chanukkah. Der Tatverdächtige soll zuvor im Internet zu Hitlers Hass auf Juden recherchiert haben. Zudem besaß er Hefte mit anitsemitischen Kommentaren.