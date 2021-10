Die antisemitischen Vorfälle während des Conference-League-Spiels gegen Maccabi Haifa könnten für den Bundesligisten Union Berlin ein Nachspiel haben.

Der europäische Fußballverband UEFA kündigte eine disziplinarische Untersuchung an. Am vergangenen Donnerstag war es laut Berichten von Augenzeugen und Betroffenen in einem Fan-Block der Berliner zu Beleidigungen gegen Anhänger des israelischen Vereins gekommen. Zudem soll ein Mann versucht haben, eine israelische Flagge anzuzünden. Der Staatsschutz des Berliner Landeskriminalamtes ermittelt gegen mehrere Personen unter anderem wegen des Verdachts der Volksverhetzung. Öffentlich geworden waren die Vorfälle im Olympiastadion zunächst durch Mitteilungen des Jungen Forums der Deutsch-Israelischen Gesellschaft. Union Berlin arbeitet gemeinsam mit der Polizei an der Aufarbeitung der Zwischenfälle.

Diese Nachricht wurde am 05.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.