Der größte französische Wirtschaftsverband Medef hat sich nach Boykott-Aufrufen gegen Produkte aus Frankreich hinter die Regierung in Paris gestellt.

Es komme nicht in Frage, der Erpressung nachzugeben, sagte Medef-Chef Roux de Bézieux im Fernsehsender BFMTV. Es gebe Zeiten, in welchen Prinzipien dem Geschäftssinn vorzuziehen seien. Nach der brutalen Ermordung eines Lehrers durch einen radikalen Islamisten hatte Präsident Macron das Recht auf die Meinungsfreiheit verteidigt. Dazu zähle, die Mohammed-Karikaturen zu zeigen. Daraufhin war in mehreren arabischen Ländern zu einem Boykott Frankreich aufgerufen worden.



Pakistan bestellte den französischen Botschafter ein. Man verurteile eine systematische Kampagne gegen den Islam unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit, teilte das Außenministerium in Islamabad mit.

Diese Nachricht wurde am 26.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.