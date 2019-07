Der bei einem Angriff schwer verletzte Oberbürgermeister von Hockenheim im Nordwesten Baden-Württembergs, Gummer, kennt den Täter nicht.

Eine Polizeisprecherin sagte, der Kommunalpolitiker habe in einem ersten Gespräch keine Angaben zum Angreifer oder einem möglichen Motiv machen können. Es werde weiter nach dem Täter gefahndet. Gummer war am Montag vor seinem Wohnhaus im rheinland-pfälzischen Böhl-Iggelheim niedergeschlagen worden. Der 67-Jährige erlitt einen Kieferbruch und liegt auf der Intensivstation. In einer Mitteilung beschreibt das Polizeipräsidium Rheinpfalz den Täter als etwa 40-jährig, "dunkelhäutig und schlank". Er habe kurze schwarze Haare und habe deutsch mit leichtem Akzent gesprochen.



In Sachsen ermittelt der Staatsschutz wegen mehrerer Hassnachrichten an den designierten Görlitzer Oberbürgermeister Ursu. Er wurde nach Informationen des MDR im Internet bedroht; außerdem geht es um den Verdacht der Anstiftung zu Straftaten. Ursu hatte sich bei der Bürgermeisterwahl in Görlitz in einer Stichwahl gegen den örtlichen Kandidaten der AfD durchgesetzt.



Anfang Juni war der Kasseler Regierungspräsident Lübcke Anfang vor seinem Haus erschossen worden. Seitdem wird verstärkt über Angriffe auf Mandatsträger diskutiert.