Der festgenommene Täter (am Boden liegend) kurz nach dem Angriff auf Fico. (dpa / ASSOCIATED PRESS / Radovan Stoklasa)

Innenminister Estok sagte der "Pravda", auch er habe welche erhalten. Ebenfalls betroffen sei ein Parlamentsabgeordneter. In beiden Fällen habe man einen Täter ausfindig machen können. Zuvor waren Morddrohungen gegen Oppositionsführer Simecka und seine Familie bekannt geworden. Drei Tage nach dem Attentat auf Fico muss der Angreifer heute vor einem Ermittlungsrichter erscheinen. Der 71-jährige hatte am Mittwoch auf offener Straße mehrfach auf den Politiker geschossen, als dieser eine Gruppe Bürger begrüßte. Fico ist weiterhin in Lebensgefahr.

Diese Nachricht wurde am 18.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.