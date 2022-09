Nach ihrer Niederlage in der dritten Runde der US-Open dankt Tennisprofi Serena Williams dem Publikum. (John Minchillo / AP / dpa / John Minchillo)

Die dreimalige Grand-Slam-Turnier-Siegerin Angelique Kerber schrieb in den sozialen Medien, Williams habe das Tennisspiel für immer verändert. "Es war wirklich eine Ehre, in der Ära zu spielen, die du geprägt hast", so Kerber wörtlich. Golf-Profi Tiger Woods erklärte, Williams sei buchstäblich die Größte auf und neben dem Platz. Serena habe so viel bewegt für den Sport, Tennis und die Welt, betonte Basketball-Legende Magic Johnson.

Auch die frühere First Lady der USA, Michelle Obama, verwies auf die Williams' Vorbildrolle. Sie sei stolz auf ihre Freundin, so Obama und sagte weiter: "Was für ein Glück wir hatten mitzuerleben, wie ein junges Mädchen aus Compton zu einer der größten Sportlerinnen aller Zeiten herangewachsen ist". Obama unterstrich, sie könne es kaum erwarten zu sehen, wie Williams mit ihren Talen weiter Leben verändern werde.

Die 40-jährige Serena Williams war in der dritten Runde der US Open ausgeschieden. Zuvor hatte die 23-malige Grand-Slam-Turnier-Siegerin angekündigt, dass die US Open ihr letztes Turnier sein sollen. Anschließend sagte Williams, dass sie ihre Rücktrittsankündigung wohl nicht noch einmal überdenken wolle.