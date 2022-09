Statistisches Bundesamt

Die Benzinpreise sind nach dem Endes des Tankrabatst deutlich teurer als in den Nachbarländern. (Hauke-Christian Dittrich/dpa)

Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, wurden zum Stichtag 5. September hierzulande Tagesdurchschnittspreise von 2 Euro 07 für einen Liter Super E5 und 2 Euro 16 Euro für einen Liter Diesel ermittelt. Nur in Dänemark und den Niederlanden war Superbenzin ähnlich teuer wie in Deutschland. Am günstigsten konnten man in Polen tanken mit 1 Euro 38 für Super und 1 Euro 61 für Diesel. Aber auch in Luxemburg, Frankreich, Tschechien, Belgien und Österreich war das Tanken deutlich billiger als in Deutschland. In etlichen Ländern gelten noch Maßnahmen gegen hohe Spritpreise.

Die Steuern auf Benzin und Diesel wurden in Deutschland zwischen Juni und August gesenkt, so dass die Preise an den Tankstellen ebenfalls zurückgingen. Einschließlich der Mehrwertsteuereffekte wurde so der Liter Super um rund 35 Cent entlastet, beim Diesel waren es knapp 17 Cent. Umstritten war, in welchem Umfang die Steuerentlastung tatsächlich an die Endkunden weitergegeben wurde.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.