Der Irak will 13 französischen Dschihadisten den Prozess machen.

Das kündigte Präsident Saleh nach einem Treffen mit dem französischen Staatschef Macron in Paris an. Die mutmaßlichen Kämpfer des so genannten Islamischen Staates würden gemäß irakischem Recht abgeurteilt, sagte Saleh. Damit droht ihnen womöglich die Todesstrafe. Macron sagte, der Irak könne souverän über die Kämpfer entscheiden. - Kurdisch-arabische Einheiten in Syrien hatten dem Irak die Extremisten überstellt.