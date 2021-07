Der CDU-Bundestagskandidat Maaßen betont nach der Kritik an seinen Äußerungen über Medien, ein politisch unabhängiger öffentlich-rechtlicher Rundfunk sei für die Demokratie unverzichtbar.

Maaßen schrieb auf Twitter, Presse- und Rundfunkfreiheit hätten in Deutschland Verfassungsrang. Er kritisiere, Zitat, "tendenziöse Berichterstattung" im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Es dürfe aber keine Gesinnungskontrolle journalistischer Arbeit durch die Politik geben. Zuvor hatte Maaßen den öffentlich-rechtlichen Sendern einen Linksdrall vorgeworfen. Er sprach von Verbindungen von Mitarbeitern - auch bei der "Tagesschau" - zur linken und linksextremen Szene und forderte, Biographien einiger Redakteure zu überprüfen. Belege nannte er keine.



Der Deutsche Journalistenverband reagierte empört und schrieb, die klare Bitte um Entschuldigung an alle Kolleginnen und Kollegen wäre das Mindeste. Niedersachsens CDU-Landeschef Althusmann legte Maaßen einen Parteiaustritt nahe. Die Vorsitzende der Rundfunkkommission der Länder, die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer, nannte die Äußerungen Maaßens "infam". SPD-Generalsekretär Klingbeil warf CDU-Chef und Union-Kanzlerkandidat Laschet vor, in der Angelegenheit zu schweigen.

Diese Nachricht wurde am 05.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.