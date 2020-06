Bundesinnenminister Seehofer sieht in den Ausschreitungen von Stuttgart ein Beispiel für die zunehmende Gewalt gegen Polizei und Rettungskräfte in der gesamten Bundesrepublik. Die große Mehrheit der Bürger stehe zwar hinter der Polizei, betonte Seehofer in Stuttgart.

Es gebe allerdings Menschen, die die Beamten als Feinde betrachteten. Die Ausschreitungen bezeichnete er als ein Alarmsignal für den Rechtsstaat. Er erwarte, dass die Justiz gegen die Täter eine harte Strafe ausspreche, so der CSU-Politiker. Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann sprach von einer Gewaltorgie. Landesinnenminister Strobl erklärte, die Täter würden - Zitat - eine klare Antwort bekommen.



In Stuttgart hatten in der Nacht zu Sonntag hunderte Menschen randaliert und Geschäfte geplündert. Nach Angaben der Behörden wurden 19 Polizisten verletzt. Ein Beschuldigter befindet sich in Haft, sieben weitere sollten heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Einem 16-Jährigen wird versuchter Totschlag vorgeworfen. Er soll einen am Boden liegenden Studenten gegen den Kopf getreten haben.