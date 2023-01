Bolsonaro-Anhänger

Anhänger des früheren Präsidenten Jair Bolsonaro stürmen am 8. Januar 2023 den Kongress und mehrere Regierungsgebäude in Brasilia. (pa/AA/Joedson Alves)

Zur Begründung hieß es, es gebe zwar starke Indizien dafür, dass sie Straftaten begangen hätten, etwa auch den Versuch des Sturzes der verfassungsmäßigen Regierung. Doch seien in diesen Fällen noch nicht alle Beweise zusammengetragen worden.

Nach Angaben der Behörden hatten am 8. Januar Tausende Menschen das brasilianische Kongressgebäude, den Präsidentenpalast und den Obersten Gerichtshof in der Hauptstadt Brasília gestürmt. 940 Verdächtige sind noch in Haft.

