Im Zusammenhang mit der Serie von Autobränden in Schweden ist ein Verdächtiger in der Türkei festgenommen worden.

Wie die Polizei mitteilte, soll der junge Mann nun nach Schweden zurückgebracht werden. Er werde der Brandstiftung verdächtigt. Ein 16-Jähriger und ein 21-Jähriger waren bereits wegen desselben Verdachts in Göteborg festgenommen worden. - Am Montagabend hatten vermummte Jugendliche in mehreren schwedischen Städten rund 80 Autos angezündet, unter anderem in Göteborg, Trollhättan und Malmö. Die Polizei vermutet. dass die Taten über soziale Netzwerke abgesprochen wurden. Das Motiv ist noch unklar.