Nach den Bauernprotesten der vergangenen Wochen steigen nun die Preise für Schweinefleischprodukte.

Wie zuvor der Discounter Lidl kündigten auch Rewe und Kaufland an, ihre Einkaufspreise zu erhöhen. Bei Schnitzel, Hackfleisch, Gulasch und Koteletts aus Schweinefleisch beispielsweise soll demnach der Preis um einen Euro pro Kilo teurer werden. Man setze auf eine langfristige und nachhaltige Stärkung der heimischen Landwirtschaft, hieß es. Wegen der Corona-Pandemie und der sogenannten Afrikanischen Schweinepest stehe die Landwirtschaft vor fast unlösbaren Problemen. Absatzwege etwa in der Gastronomie und im Export brechen weg, wodurch die Erzeugerpreise sinken. Auch gestern hatte es wieder Proteste von Landwirten gegen zu niedrige Lebensmittelpreise gegeben.



Die Verbraucherorganisation Foodwatch betonte unterdessen, dass die Landwirte Mitschuld an den aktuellen Problemen seien. Deren eigene, enorm einflussreiche Lobby habe sie in jenen ruinösen Preiswettbewerb getrieben, den sie jetzt beklagten, sagte ein Sprecher. Hochsubventioniert mit Steuergeldern werde so billig wie möglich für den Weltmarkt produziert - egal wie groß Umweltschäden und Tierqual seien und egal wie viele bäuerliche Existenzen zerstört würden.

Diese Nachricht wurde am 12.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.