Die CSU will übermorgen mit ihren Sondierungsgesprächen in Bayern beginnen. Das kündigte CSU-Chef Seehofer nach Angaben von Teilnehmern auf der Vorstandssitzung in München an. Die Parteiführung bevorzugt ein Bündnis mit den Freien Wählern, will aber auch mit allen anderen demokratischen Parteien außer der AfD sprechen.

Generalsekretär Blume sagte dem Sender NTV, man wolle die Möglichkeiten für eine stabile Landesregierung ausloten. Die bislang allein regierende CSU ist nach ihren starken Verlusten bei der Wahl auf mindestens einen Koalitionspartner angewiesen. Ministerpräsident Söder erklärte in München, er ziehe ein Bündnis mit den Freien Wählern und eventuell der FDP einer Zusammenarbeit mit den Grünen vor.



Der Vorsitzende der Freien Wähler in Bayern, Aiwanger, erklärte im Deutschlandfunk, er gehe gelassen in die anstehenden Sondierungsgespräche. Er glaube, dass die bürgerliche Mitte die richtige Schnittmenge sei. Und sollte Ministerpräsident Söder - so wörtlich - mit den Grünen oder den Roten verhandeln wollen, würde er sich die Finger verbrennen.



Der CSU-Vorstand nominierte Söder erneut für das Amt des Ministerpräsidenten. Söder schlug in der Sitzung vor, dass die bisherige Verkehrsministerin Aigner neue Landtagspräsidentin werden soll. Fraktionschef Kreuzer solle sein Amt behalten. Seehofer hatte bereits kurz nach der Wahl erklärt, Parteichef bleiben zu wollen.



Der CSU-Bundestagsabgeordnete Ramsauer meinte dagegen, Söder solle nun auch Parteivorsitzender werden. Ramsauer sagte im Deutschlandfunk, der bayerische Ministerpräsident Söder könne es im Falle einer Ablösung Seehofers sich nehmen lassen, den Parteivorsitz übernehmen. Söder sitze fest im Sattel. Sollte sich die Frage der Nachfolge Seehofers stellen, habe dies zudem Konsequenzen für seine Position als Bundesinnenminister. Diese hänge mit dem Parteivorsitz zusammen und auch umgekehrt.



Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Günther von der CDU legte der CSU personelle Konsequenzen nahe. Die CSU-Führung habe in den vergangenen Jahren zur Gänze Fehler gemacht, sagte er der Zeitung "Die Welt". Da dürfe man niemanden ausnehmen - weder Seehofer, noch Söder oder Landesgruppenchef Dobrindt.



SPD-Chefin Nahles sprach von einer bitteren Niederlage. Der Juso-Vorsitzende Kühnert sagte, die Koalition stehe am Scheideweg. Auf Floskeln wie 'Man müsse jetzt gründlich analysieren', habe er keine Lust mehr, sagte Kühnert der "Rheinischen Post". Man müsse die Koalitionspartner jetzt zur Vernunft bringen oder gehen.



Nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis verlor die CSU mehr als zehn Punkte auf 37,2 Prozent. Die Grünen steigern sich von 8,6 auf 17,5 Prozent. Die Freien Wähler erhalten 11,6, die AfD 10,2 Prozent. Die SPD verliert mehr als die Hälfte ihrer Stimmen und kommt auf 9,7 Prozent. Die FDP schaffte den Einzug in den Landtag mit 5,1 Prozent. Die Linke scheiterte mit 3,2 Prozent. - Die Wahlbeteiligung lag bei 72 Prozent, vor fünf Jahren waren es noch 63,6.



