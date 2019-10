Grünen-Chefin Baerbock hat der "Bild"-Zeitung Stimmungsmache gegen ihre Parteikollegin und Bundestagsvizepräsidentin, Roth, vorgeworfen.

Die "Kampagne" des Blattes gegen Roth nach deren Begegnung mit dem iranischen Politiker Laridschani sei "infam", schrieb Baerbock auf Twitter. Dadurch werde der Einsatz gegen Antisemitismus ebenso konterkariert wie diplomatische Bemühungen im sich zuspitzenden Nahostkonflikt.



Zuvor hatte bereits Bundestagspräsident Schäuble seine Stellvertreterin in Schutz genommen. Er habe überhaupt keinen Zweifel daran, dass

Roth jeder Form von Antisemitismus entschieden entgegentrete, ließ der CDU-Politiker in einer Erklärung des Bundestages mitteilen. Roth habe iranische Vernichtungsdrohungen gegenüber Israel aufs Schärfste verurteilt und deutlichgemacht, dass sich Deutschland der Verteidigung des Existenzrechts Israels verpflichtet sehe.



Die Bild-Zeitung hatte Roth vorgeworfen, Zitat - "Judenhasser zu herzen". Die Bundestagsvizepräsidentin und andere Abgeordnete hatten den iranischen Politiker Laridschani am Rande der Versammlung der interparlamentarischen Union in Belgrad getroffen.