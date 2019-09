Nur einen Tag vor einem geplanten Auftritt in New York hat Opernsänger Plácido Domingo die Metropolitan Opera verlassen.

Er habe bei der Opernleitung um Entbindung von seinen Pflichten gebeten und werde nicht mehr an der Met auftreten, teilte Domingo US-Medien mit. Die Oper bestätigte seinen Rückzug. Domingo hätte dort in der Rolle des "Macbeth" auftreten sollen. Es wäre sein erster Auftritt in den USA nach dem Bekanntwerden von Vorwürfen der sexuellen Belästigung gewesen.



"Ich weise die Anschuldigungen gegen mich entschieden zurück und mache mir Sorgen um ein Klima, in dem Menschen ohne angemessene Untersuchungen verurteilt werden. Aber nach einigem Nachdenken glaube ich, dass mein Auftritt in der 'Macbeth'-Inszenierung von der harten Arbeit meiner Kollegen auf und hinter der Bühne ablenken würde", schrieb Domingo an die "New York Times".



Mehrere Sängerinnen und Tänzerinnen hatten Domingo sexistisches und sexuell übergriffiges Verhalten vorgeworfen. Einige Opern und Orchester sagten daraufhin Auftritte Domingos ab. Andere halten jedoch weiter an dem Sänger fest. Bei seinem ersten Auftritt nach Bekanntwerden der Vorwürfe war der Künstler vom Publikum der Salzburger Festspiele demonstrativ gefeiert worden.