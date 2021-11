Nach Belgien wurden nun auch in Großbritannien Fälle des veränderten Coronavirus bestätigt. Gesundheitsminister Javid sagte, zwei Personen befänden sich in häuslicher Isolation. In Deutschland gibt es mindestens einen Verdachtsfall. Bei einem Reiserückkehrer aus Südafrika seien mehrere für diese Variante typische Mutationen gefunden worden, teilte Hessens Sozialminister Klose mit. Die vollständig geimpfte Person sei vergangenen Sonntag über den Frankfurter Flughafen eingereist und habe im Laufe der Woche Symptome entwickelt . Auch in München waren zwei Passagiere aus Kapstadt corona-positiv. Um welche Variante es sich dabei handelt, ist noch nicht klar - ebenso wie in den Niederlanden. Dort waren gestern 61 Flugpassagiere aus Südafrika bei ihrer Ankunft positiv auf das Virus getestet worden. Sie befinden sich in Quarantäne. Wegen der sich vermutlich schnell ausbreitenden Omikron-Variante haben zahlreiche Länder strenge Reiseregeln in Kraft gesetzt. Gesundheitsminister Spahn geht davon aus, dass die Impfstoffversorgung auch dann gesichert ist, wenn die Virusvariante Omikron sich weiter verbreitet.