Wegen eines Artikels über einen fiktiven Terroranschlag ist der Betreiber des Mannheimer Online-Portals "Rheinneckarblog" zu einer Geldstrafe von 12.000 Euro verurteilt worden.

Mit dem Bericht habe der Blog-Redaktionsleiter Prothmann den öffentlichen Frieden gestört, heißt es in der Urteilsbegründung des Amtsgerichts Mannheim. "In dem Moment, in dem der durchschnittliche Leser anfängt zu googeln, ist die Störung des öffentlichen Friedens bereits eingetreten", erklärte die Richterin. Prothmann kündigte an, in Berufung zu gehen (AZ: 20 Cs 806 Js 10181/18).



Auf dem "Rheinneckarblog" war im März ein Bericht über einen angeblichen Terroranschlag in Mannheim erschienen. Dass es sich um eine erfundene Geschichte handelte, wurde ausdrücklich erst nach der Bezahlschranke aufgeklärt.



Die Staatsanwaltschaft erklärte, bei dem realistisch geschriebenen Artikel sei nicht für jeden Leser sofort erkennbar gewesen, dass es sich um einen frei erfundenen Text gehandelt habe. Prothmann hatte vor dem Prozess mehrfach argumentiert, dass dies durch eingebaute Fehler im Text durchaus zu erkennen gewesen sei. Er habe mit dem Artikel eine Debatte über Falschnachrichten und mögliche Bedrohungslagen anregen wollen.