Der 38-Jährige sagte dem Sender RTL, er habe das an seiner Hand verbliebene Asphaltstück selbst mit Öl und Wasser entfernen können. Noch vor Ort habe er deutlich gemacht, dass er keine ärztliche Behandlung benötige. Bei einer Aktion der Gruppe "Letzte Generation" vor etwa einer Woche hatten ihn Einsatzkräfte mit Trennschleifer und Bohrhammer von der Straße befreit. Ein Bild seiner "Asphalt-Hand" ging durch die Medien. In mehreren Berichten hatte es geheißen, Semmler könnte seine Hand verlieren.

Gestern hatten Klimaaktivisten erneut an mehreren Orten protestiert und teilweise den Straßenverkehr lahmgelegt - unter anderem am Potsdamer Platz in Berlin. Bundesjustizminister Buschmann warnte die Gruppe vor hohen Schadenersatzansprüchen. Vor allem wer Flughäfen blockiere, verursache teils erhebliche wirtschaftliche Schäden, sagte der FDP-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Es kämen unter Umständen Summen zustande, die man ein Leben lang abtragen müsse.

