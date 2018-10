Im Zusammenhang mit der Entführung eines vietnamesischen Geschäftsmanns aus Deutschland hat die Slowakei Ermittlungen eingeleitet.

Nach Angaben der zuständigen Staatsanwaltschaft besteht der Verdacht, dass er mit einer slowakischen Regierungsmaschine in sein Heimatland geflogen wurde. Medienberichten zufolge gibt es Augenzeugen, die sahen, wie der Mann zu dem Flugzeug gebracht wurde.



Der frühere Chef eines vietnamesischen Staatskonzerns war im Juli vergangenen Jahres in Berlin auf offener Straße in ein Auto gezerrt worden. Die Bundesregierung geht davon aus, dass der Geheimdienst Vietnams dafür verantwortlich war. Der Mann wurde in seinem Heimatland inzwischen zu zwei Mal lebenslänglich verurteilt. Ihm wird Korruption vorgeworfen.