Der US-Kongress hat die Wahl des Demokraten Biden zum nächsten Präsidenten der Vereinigten Staaten formell bestätigt. Biden erhielt demnach die erforderlichen 270 Wahlleute. Damit ist der Weg zur Amtseinführung am 20. Januar frei.

Der abgewählte Präsident Trump will sich nicht mehr gegen die Machtübergabe an seinen Nachfolger sperren. Die Amtsgeschäfte würden geordnet übertragen, erklärte Trump laut einer vom stellvertretenden Stabschef Scavino auf Twitter verbreiteten Mitteilung. Trump betonte aber, dass er mit dem Ausgang der Wahl vom November nicht einverstanden sei. Er deutete erneut an, dass es zu Unregelmäßigkeiten bei der Abstimmung im November gekommen sei. Einen Beleg dafür nannte er auch dieses Mal nicht.



Gestern hatte Trump in einer Rede seine Anhänger aufgerufen, vor dem Parlament in Washington zu protestieren. Als Demonstranten Polizeiabsperrungen durchbrachen und in das Gebäude eindrangen, eskalierte die Lage. Vier Menschen kamen im Zuge der Krawalle ums Leben, mehr als 50 wurden festgenommen.



Bundeskanzlerin Merkel nannte die Bilder von gewaltbereiten Demonstranten am Sitz des Kongresses verstörend. Trump habe mit seinem Verhalten die Atmosphäre für die Ausschreitungen bereitet, sagte Merkel. Bundespräsident Steinmeier verglich die Situation mit den Vorfällen am Berliner Reichstag im August. Hass und Hetze gefährdeten die Demokratie, sagte Steinmeier.

