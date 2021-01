Nach dem Abkommen mit Katar wollen auch die Vereinigten Arabischen Emirate morgen ihre Grenze zu dem Emirat wieder öffnen.

Alle gegen das Nachbarland ergriffenen Maßnahmen würden beendet, teilte das Außenministerium in Abu Dhabi mit. Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrain hatten 2017 eine Blockade gegen Katar erhoben und alle diplomatischen Beziehungen abgebrochen. Auch Ägypten schloss sich den Maßnahmen an. Die vier Staaten warfen dem Emirat unter anderem Terrorunterstützung und zu enge Beziehungen zum schiitischen Iran vor. Katar wies die Vorwürfe zurück.



Bei einem Gipfeltreffen unterzeichneten die Golfstaaten und Katar am Dienstag ein Abkommen, mit dem der Konflikt beendet werden soll. Saudi-Arabien hatte die Grenze zum Emirat bereits vor einigen Tagen geöffnet.

Diese Nachricht wurde am 08.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.