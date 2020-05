Rund zwei Wochen nach der schlimmsten Bluttat in der Geschichte Kanadas hat die Regierung des Landes die Waffengesetze verschärft.

1.500 Modelle von Schnellfeuerwaffen seien ab sofort verboten, teilte Premierminister Trudeau mit. Diese seien nur für den Zweck entworfen worden, die größtmögliche Anzahl von Menschen in der kürzesten Zeit umzubringen, sagte Trudeau. Es gebe keinen Nutzen und keinen Platz für solche Waffen in Kanada.



Derzeit gibt es nach Schätzungen der Regierung rund 100.000 Sturmgewehre im Besitz von Privatleuten. Sie sollen zwei Jahre Zeit bekommen, sie sicher zu beseitigen, unter anderem mit einem Rückkaufprogramm.



Vor rund zwei Wochen hatte ein 51-Jähriger in der Atlantik-Provinz Nova Scotia mindestens 22 Menschen getötet, bevor er von der Polizei erschossen wurde.