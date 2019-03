Die nach zwei Abstürzen von Boeing-Maschinen unter Druck geratene US-Luftfahrtbehörde FAA hat ihre Zulassungspraxis für neue Flugzeuge verteidigt.

Vertreter der Aufsicht mussten in Washington dem US-Senat Rede und Antwort stehen. Dabei betonten sie, dass die FAA gezwungen sei, bei der Zertifizierung auch mit den Konzernen zusammenzuarbeiten. Müsste die Behörde alle Zulassungsaufgaben selbst übernehmen, brauche sie rund 10.000 zusätzliche Mitarbeiter. Zuvor hatten Senatoren der FAA vorgeworfen, den Bock zum Gärtner zu machen.



Boeing stellte unterdessen ein Update seiner Steuerungs-Software MCAS vor, das noch von den Aufsichtsbehörden genehmigt werden muss. Die Software könnte eine entscheidende Rolle beim Absturz einer 737 Max 8 Ende Oktober in Indonesien und einer weiteren Maschine gleichen Typs vor Kurzem in Äthiopien gespielt haben.